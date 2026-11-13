Рекордсмен мира Глазырин: «Была какая-то обида, что не поехал на Паралимпиаду в Париж, но не стал себя загонять»

Российский легкоатлет, чемпион и рекордсмен мира на дистанции 100 м Кирилл Глазырин, выступающий в классе Т36 (для спортсменов с церебральным параличом и нарушениями координации), рассказал «СЭ», как пережил непопадание на Паралимпиаду-2024.

— В 2024-м ты уже бежал по мировому рекорду, но на Паралимпиаду в Париж не поехал. Насколько понял, из-за отсутствия международной практики. Верно?

— Да. Я поздно себя показал. За два месяца было невозможно подготовить все документы.

— Расстроился?

— Была какая-то обида, но не стал себя загонять.

— Говорил, что соперники в Париже бежали на расслабоне. Не было ощущения, что твои медали забирают?

— Сказал про себя: «Ребята, пока бегайте. Но наступит день, когда я приеду на международный старт, и ваша уверенность пропадет». У меня еще все впереди. Эту Паралимпиаду пускай забирают. В результате так и получилось. На чемпионате мира они все были в шоке, потому что обо мне вообще не знали.

— Какие задачи ставишь на чемпионат мира в Ташкенте в следующем году?

— Взять золото на стометровке и попасть в тройку в прыжках в длину, — сказал Глазырин «СЭ».