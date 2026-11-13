Паралимпиец Глазырин: «Удивился, когда World Para Athletics выложила в соцсетях фото с моим рекордом»

Российский паралимпиец Кирилл Глазырин, выступающий в классе Т36 (для спортсменов с церебральным параличом и нарушениями координации), рассказал «СЭ», что международная федерация ратифицировала его рекорд на дистанции 100 метров.

В октябре на соревнованиях в Краснодаре Глазырин пробежал за 11,66, что на шесть сотых секунды лучше прежнего достижения австралийца Джеймса Тернера (11,72), которое держалось с ноября 2019 года.

— Чуть больше месяца назад ты установил в Краснодаре мировой рекорд на стометровке. Признали ли его в международной федерации?

— Я удивился, когда World Para Athletics в соцсетях выложила фотографию с моим рекордом. Так что официально этот рекорд у меня есть.

— В паралимпийском спорте за рекорды не платят, тогда как легкоатлеты получают за свои достижения по 100 тысяч долларов. Не обидно?

— Нисколько. В паралимпийском спорте рекорды щелкают как семечки. Не как у здоровых. Сегодня я побил, завтра — австралиец. Если бы нам выплачивали, как здоровым, то федерация стала бы банкротом.

— Какое-то вознаграждение получил?

— Нет. Просто похвалу. Для меня мировой рекорд — это не прямо высокое достижение. Самым высоким считаю паралимпийские медали. Для меня это главное. Очень часто бывает, что рекордсмены очень уверенно выходят на старт, их красиво представляют, а кто-то просто готовится у себя в стране и побеждает. Эта уверенность может сыграть злую шутку. Так что надо всегда быть готовым. Я не один такой бегун. У меня в классе очень высокая конкуренция, результаты растут с каждым годом, — сказал Глазырин «СЭ».