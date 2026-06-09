В Госдуме РФ осудили украинских спортсменов, сошедших с пьедестала во время звучания гимна России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поведение украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука, которые отказались слушать гимн России на церемонии награждения в честь победы Андрея Гаврилова на чемпионате Европы.

«На самом деле поступок не имеет никакого отношения к спорту. Они поступили просто некрасиво. Но ничем не оскорбили нашего победителя, и уважение к нашему спортсмену точно не уменьшилось. А только усилилось чувство гордости за него. К сожалению, это поступок, уже прописанный в каких-то регламентах правил поведения украинских спортсменов на международных соревнованиях. Это просто неуважение и бескультурье», — сказал Свищев «СЭ».

Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала украинцев на 250 евро каждого.

В протоколах EAF Гаврилов значился как нейтральный спортсмен, но после его победы был продемонстрирован флаг РФ, а на подиуме звучал гимн страны.

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