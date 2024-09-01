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Париж-2024, Паралимпиада

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Паралимпиада в Париже: результаты и медали россиян 1 сентября

Россияне выиграли четыре медали в четвертый день Паралимпиады.
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Соревнования по плаванию на Паралимпиаде в Париже.
Фото Global Look Press
Результаты и медали россиян на Паралимпиаде-2024.

В воскресенье, 1 сентября, российские паралимпийцы завоевали четыре медали медаль на Играх-2024 в Париже — золото, два серебра и бронзу.

Виктория Ищиулова стала второй в заплыве на 200 метров в комплексном плавании в классе SM8. Это ее второе серебро в столице Франции. обедительницей соревнования стала британка Брок Уистон. Третье место заняла Элис Тай из Великобритании.

Дарья Лукьяненко стала бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине среди спортсменов с нарушением зрения. Для 22-летней Лукьяненко эта бронза стала второй на Играх в Париже. Ранее спортсменка финишировала на третьем месте в заплыве на 400 метров вольным стилем.

Роман Жданов завоевал золотую медаль в заплыве на 150 метров комплексом. Второе место занял представитель Израиля Ами Дадаон. Тройку призеров замкнул мексиканец Анхель Камачо Рамирес.

Наталия Буткова стала серебряным призером в заплыве на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе SM4. Победительницей соревнования стала британка Брок Уистон.

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