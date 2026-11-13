Паралимпиец Глазырин: «В школе из-за проблем с руками не мог писать, поэтому сказали уходить на домашнее обучение»

Российский легкоатлет, чемпион и рекордсмен мира на дистанции 100 м Кирилл Глазырин, выступающий в классе Т36 (для спортсменов с церебральным параличом и нарушениями координации), рассказал «СЭ», как борется с ограничениями.

— Ты сам себе в жизни и спорте ставил рамки и ограничения? Были такие моменты?

— Да, часто были. Все равно в учебе, в коллективе ты чувствуешь эти ограничения. Появлялись робость, стеснительность, зажатость. В школе из-за проблем с руками я не мог писать, поэтому мне сказали уходить на домашнее обучение. В колледже тоже говорили, что могу с пары уйти и дома все сделать, потому что здесь толку нет, так как надо лекции писать, а я не успеваю.

В коллективе мне пытались как-то помочь. Например, шнурки завязать. Но я отказывался. Мне это неприятно. Хочется быть как все. Старался убрать все ограничения, хоть эмоционально было тяжело, работать над собой и тренироваться. Именно то, что я пытаюсь не загонять себя в рамки, помогло добиться таких результатов. Вижу много перспективных ребят, но они постоянно говорят, что что-то не могут. Я себе подобного никогда не позволял. Делал все сам. Например, не получается номер булавкой на форму приколоть. Многие обратятся к волонтеру за помощью. Но я буду сидеть час-два, но эти булавки нацеплю. Подобные действия помогли мне не загоняться. Наоборот, это прибавляло уверенности, что я смог, что я молодец.

Самое главное — пробовать, но в меру. Нужно трезво оценивать свои способности. У нас была одна тренировка, где один другого сажает на плечи. Тут я понимаю, что лучше не стоит. Но просто сидеть не стану. Зачем тогда на тренировку пришел? Буду просить другое упражнение, — сказал Глазырин «СЭ».