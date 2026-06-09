Губерниев о сошедших с пьедестала украинских параармрестлеров: «Проигравшие пусть плачут»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о поступке украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука, которые отказались слушать гимн России на церемонии награждения в честь победы Андрея Гаврилова на чемпионате Европы.

Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала украинцев на 250 евро каждого.

«Зачем обсуждать тех, кто проиграл? Лучше поговорить о победе нашего спортсмена. А проигравшие пусть плачут. Да и черт с ними. Важно, что наш атлет победил. Его я поздравляю!», — сказал Губерниев «СЭ».

В протоколах EAF Гаврилов значился как нейтральный спортсмен, но после его победы был продемонстрирован флаг РФ, а на подиуме звучал гимн страны.