Посол США назвал возвращение флага и гимна России на Паралимпиаде в Италии важным шагом

Спецпредставитель США по глобальным партнерствам, посол Паоло Замполли назвал возвращение российским паралимпийцам флага и гимна на Играх в Италии «важным шагом». Замполли работает в структуре как Белого дома, так и Госдепартамента.

«Я последовательно выступаю за то, чтобы [вопросы допуска или недопуска] спортсменов не становились бессрочной заменой политическим переговорам. Возвращение российского флага и гимна на Паралимпийских играх в Италии стало важным шагом, и я приветствовал это решение», — цитирует посла ТАСС.

На XIV зимних Паралимпийских играх, прошедших в Италии с 6 по 15 марта, россияне выступали с флагом и гимном страны в составе из шести человек и завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медали, замкнув тройку сильнейших команд.

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