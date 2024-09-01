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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 21:18

Британская лучница завоевала бронзу Паралимпиады на седьмом месяце беременности

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Джоди Гринхэм (слева).
Фото Getty Images

Британка Джоди Гринхэм стала первым беременным призером Паралимпиады в Париже. Она завоевала бронзу в соревнованиях лучниц, находясь на седьмом месяце беременности.

Спортсменка стала третьей в стрельбе из блочного лука. В противостоянии за бронзу она оказалась сильнее своей соотечественницы Фиби Патерсон Пайн.

«Я знаю, что люди уже собирались посмотреть на меня и сказать: «О, молодец, ты сделала это. Ты выступала беременной». Но я хотела большего. Пыталась показать: я здесь для того, чтобы выигрывать медали беременной. И я добилась своей цели, чему очень рада», — приводит слова Гринхэм World Archery.

31-летняя спортсменка является также серебряным призером Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в команде. Британка родилась с короткой левой рукой и без пальцев, а также с половиной большого пальца из-за брахидактилии.

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