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Рожков переизбран президентом Паралимпийского комитета России

Анастасия Пилипенко

Павел Рожков на отчетно-выборной конференции Паралимпийского комитета России (ПКР) был переизбран на пост главы организации.

Срок полномочий — четыре года. Рожков был единственным кандидатом на эту должность.

Кроме того, на конференции избраны председатель исполнительного комитета и генеральный секретарь. Председателем исполкома стал Артем Торопчин, генеральным секретарем — Андрей Строкин.

68-летний Рожков исполнял обязанности президента ПКР с марта 2021 года, а в марте 2022 года был избран на пост президента организации.

До этого Паралимпийский комитет России возглавлял Владимир Лукин, который вынужденно покинул должность из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому общероссийские спортивные федерации и объединения не могут возглавлять чиновники. На тот момент Лукин являлся членом комитета Совета Федерации по международным делам.

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