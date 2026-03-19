Путин заявил, что паралимпийцы своим выступлением подняли Россию на седьмое небо

Президент России Владимир Путин заявил, что паралимпийцы своим выступлением подняли россиян на седьмое небо.

«Один из выступающих сказал, что пребывание здесь и получение государственных наград — это как бы пребывание на седьмом небе. Вы нас подняли на седьмое небо, большое вам спасибо и низкий поклон», — цитирует Путина ТАСС.

Сборная России (8 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых медали) заняла третье место в общекомандном зачете Паралимпиады-2026. Команду представляли шесть спортсменов в трех видах спорта.

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