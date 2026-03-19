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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

19 марта, 19:03

Бугаев отметил вклад Путина в улучшение отношения к российским спортсменам

Анастасия Пилипенко

Чемпион Паралимпиады в Италии горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что потепление по отношению к россиянам в международных спортивных организациях наблюдается сейчас благодаря президенту России Владимиру Путину.

«Сейчас идет потепление по отношению к россиянам и в других международных спортивных организациях. Все это благодаря вашей, Владимир Владимирович, дипломатической работе по отношению к другим странам Латинской Америки, Африки, Азии. При подготовке нашей небольшой команды работало множество специалистов. Хочу отметить врачей, массажистов, технических специалистов, которые проделали колоссальный объем работы при подготовке инвентаря. Ну и, конечно, наших тренеров. Большое вам спасибо и низкий поклон», — цитирует ТАСС Бугаева.

Сборная России (8 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых медали) заняла третье место в общекомандном зачете Паралимпиады-2026. Команду представляли шесть спортсменов в трех видах спорта.

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Источник: ТАСС
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Владимир Путин
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