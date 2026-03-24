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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

24 марта, 21:21

Бразильского паралимпийца лишили серебряной медали Игр-2024 из-за допинга

Руслан Минаев

Бразильский триатлонист Ронан Нуньес Кордейро лишен серебряной медали летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

Кордейро сдал положительную пробу 2 сентября 2024 года во время соревнований. В его анализе мочи был обнаружен норандростерон, запрещенный во внесоревновательный и соревновательный периоды.

Спортсмен не признал нарушения и потребовал слушания, которое состоялось 28 января 2026 года. Независимый антидопинговый трибунал IPC постановил, что Кордейро нарушил антидопинговые правила. Его результаты на Паралимпиаде аннулированы, спортсмен лишен наград, очков и призовых.

IPC передал дело в Международную федерацию триатлона (World Triathlon) для определения дальнейших санкций, включая возможный период дисквалификации.

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