Квиддич переименовывают ради толерантности. Травля Роулинг продолжается

Международная ассоциация квиддича не хочет иметь ничего общего с автором «Гарри Поттера», которую обвиняют в трансфобии.

Многие из нас знакомы с сагой Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Даже если не читали книги, то хоть раз мельком видели их экранизацию по телевизору. А фанаты историй о мальчике-волшебнике еще знают, что он занимался особым видом спорта — квиддичем. Оказывается, поттероманы создали свой квиддич в реальной жизни. Только вот реальная судьба этого забавного начинания оказалась печальной. Из-за политики принято решение переименовать игру, хотя другое название искажает весь смысл затеи. Но стремление уязвить писательницу Джоан Роулинг, которая пропагандирует непопулярные в западном обществе ценности, сильнее.

Игра в квиддич. Фото Global Look Press

Что такое квиддич в реальности?

Квиддич как реальный вид спорта зародился в одном из американских колледжей штата Вермонт. Игра быстро распространилась по другим учебным заведениям и выросла из сумасбродства фанатов «Гарри Поттера» в полупрофессиональный вид спорта. Уже в 2009-м появилась Международная ассоциация квиддича, которая стала проводить официальные соревнования и утвердила свод правил.

В книге игроки играют в квиддич, летая на метлах. В нашем магловском мире это физически невозможно. Спортсмены присутствуют на поле с метлой или специальной палкой между ног, но передвигаются исключительно по земле. Команда состоит из семи игроков — вратаря, двух загонщиков, трех охотников и ловца. Последнего выпускают на поле лишь после 18-й минуты, когда на поле появляется снитч. Его роль выполняет теннисный мячик. Для получения очков за поимку снитча надо догнать человека, у которого он находится. В книгах за поимку снитча давали 150 очков, что означало досрочную победу. В мире маглов дается всего 30. Благодаря этому можно сохранить шансы на победу обеим командам.

В квиддиче существует гендерный лимит. В команде должно присутствовать не более четырех человек, определяющих себя одним гендером. Это важный нюанс на Западе, где признают существование более двух полов и не ставят знак равенства между полом и гендером (полом и сексуальной ориентацией, к которой человек относит себя сам). Так получилось, что развитие квиддича оказалось в руках людей, которые крайне либеральны в данном вопросе. Возможно, их изначально привлек тот факт, что в книгах в состав команды могли входить как юноши, так и девушки. То есть разделения на мужской и женский спорт не предполагалось изначально.

Спортивное поле в мире волшебников овальное, у маглов оно прямоугольной формы — иначе бы пришлось строить для игры специальные стадионы, что на нынешнем этапе развития игры нереально. Однако кольца свою форму сохранили. Их по-прежнему три. Оба крайних кольца находятся на одном уровне друг с другом, а вот центральное может быть выше или ниже.

В Международную ассоциацию квиддича входит 37 стран, которые участвуют в различных турнирах. Каждый четный год проводится чемпионат мира по этому виду спорта. В трех из четырех состоявшихся чемпионатов побеждала сборная США. Следующий мундиаль планируют провести в американском городе Ричмонд в 2023 году. Помимо чемпионата мира существуют кубки Европы и Азии. Есть множество лиг и региональных турниров. Возможно, в будущем квиддич из полупрофессионального спорта перерастет в профессиональный. Если, конечно, не загнется из-за переименования.

Игра в квиддич. Фото Global Look Press

Политическая история

Новым названием для игры выбран «квадбол», что в дословном переводе означает «четыре мяча». Именно такое их количество игроки и используют: квоффл, два бладжера и снитч. Названы две причины смены названия: авторские права и «трансфобные высказывания» Джоан Роулинг. Если первая причина выглядит очень странно, ведь квиддич существует давно, а об авторском праве почему-то заговорили только сейчас, то со второй все предельно ясно. Писательница с 2020 года жестко выступает в соцсетях против западной «моды» на смену пола без жестких медицинских показаний.

У власти в западных странах сейчас в основном находятся люди с «толерантными» взглядами в отношении трансгендеров. А Роулинг со своими высказываниями в их миропорядок никак не вписывается, несмотря на бешеную популярность писательницы. От Джоан отвернулись очень многие: близкие знакомые, люди, которые благодаря ей стали успешными и знаменитыми. Многие актеры из фильмов про Гарри Поттера публично отреклись от автора произведения и не желают с ней встречаться.