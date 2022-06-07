Москва против Питера. Кто круче в игровых видах спорта в этом сезоне?

Как мог бы выглядеть медальный зачет российской Олимпиады.

В августе в России пройдет аналог Олимпиады. Что? Да, если кто еще не слышал, то после отстранения российских спортсменов от международных соревнований Минспорт планирует серию масштабных соревнований по олимпийским видам спорта. Из уст руководителей мы слышим, что планируется повторить программу Парижа-2024, а призовые будут уравнены с крупнейшими международными стартами.

Первая российская Олимпиада состоялась 109 лет назад

Конкретики пока мало — непонятен формат турниров по большинству видов спорта, непонятно, будут ли ее проводить, например, в футболе и как в таком случае будет выглядеть сборная Москвы. Но, судя по настрою, возрождать советские традиции будут. Хотя спартакиада — не только советская традиция. В 1913-м прошла первая Всероссийская спортивная Олимпиада. И проходила она в Киеве.

Неотъемлемая часть любой Олимпиады — медальный зачет. Он, конечно, неофициальный, но на всех сайтах в верхушках страниц, а место России является чуть ли не единственным нюансом, в курсе которого обыватель. Вот и мы решили составить своеобразный российский медальный зачет — по командным видам спорта. То есть там, где есть конкретный чемпионат России в одной дисциплине, понятна формула и прописка клуба. Чемпионаты России по личным видам спорта не всегда престижны (пример — теннис), проходят в уйме категорий, кроме того, из-за двойных зачетов и многочисленных переездов спортсменов не всегда ясно, на какой регион записывать победу.

И у нас получилась действительно зрелищная рубка в медальном зачете между тремя регионами, причем каждый из них может поспорить, что именно он настоящий победитель. Все как надо по законам шоу-драматургии — скандально и с открытым концом.

Как считать?

Конечно, встает вопрос, какие виды спорта учитывать и как. Здесь мы выбрали единственно возможный конкретный критерий — считаем олимпийские виды спорта. Да, конечно, это делает водное поло важнее мини-футбола или хоккея с мячом, но посчитать все существующие игровые командные виды спорта мира просто нереально. Обязательно обидятся поклонники мотобола, болотного футбола или лапты, которых мы забудем (а кого-то да забудем). А мы обижать избирательно не любим. Поэтому огорчим их всех и не включим в список. Без обид, как говорится.

И последнее — бейсбол и софтбол включать мы также не будем, так как в Париже из олимпийской программы это заокеанское дело исключили. Если что, там чемпионами в обоих видах является команда из Москвы «РусСтар». Наконец, в некоторых видах спорта чемпионаты проводят летом — это хоккей на траве, пляжный волейбол и женский футбол. Поэтому пять «комплектов» наград остаются неразыгранными — но мы упомянем ниже действующих призеров.

Казань отступает, Питер метит в спортивные столицы

За последние годы центры силы в российском спорте менялись, но лишь косметически. В начале 2010-х был период, когда сразу несколько видов спорта подмял под себя Татарстан — тем удивительнее видеть, как сейчас он плетется на четвертом месте, а футбольный «Рубин» вылетел в ФНЛ. Сейчас единственное золото казанцев — мужское водное поло, финал за два месяца посмотрели всего 3 тысячи человек (хотя на трибунах бассейна народ был).

Ключевые регионы остаются те же — Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Именно они и разыграли первое место в зачете, причем все решили мелочи. Уступи москвичи хотя бы один финал — и отдали бы пальму первенства соперникам.

Москва первенствовала в хоккее, мужском баскетболе «3 на 3», мужском волейболе и женском регби-7. Петербург благодаря «Зениту» выиграл футбольный чемпионат и в красивейшей семиматчевой серии вырвал у московского ЦСКА золото Единой лиги ВТБ. Также за питерцами женский баскетбол «3 на 3» и женский керлинг, есть медали в хоккее и даже гандболе, словом, по разнообразию и «престижности» наград Питер еще фору Москве даст.

По количеству золотых медалей москвичи и питерцы равны, так что решило все серебро.

Таблица по городам.

Всего в медалях в девяти видах спорта оказались 20 регионов России из 85.

В пяти видах, где сезон заканчивается осенью, победители такие: в мужском пляжном волейболе чемпионы — подмосковная «Искра», в женском — калининградский «Локомотив». В хоккее на траве победители — казанское «Динамо-Ак Барс» и электростальское «Динамо» у девушек. И все это говорит о том, что на самом деле главный спортивный регион страны — Подмосковье. Но Москва все-таки вырывает первое место за счет победы «Локомотива» в женском футбольном чемпионате. Однако лидером текущего сезона у футболисток является питерский «Зенит», что окончательно запутывает ситуацию. В общем, победителем зачета может считать себя каждый.

Если на спартакиаде удастся из принципиального соперничества Москвы и Петербурга сделать такую же драму, она может получиться действительно красивой.