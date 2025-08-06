Все российские участники Всемирных игр должны были подписать специальную декларацию

Российские и белорусские спортсмены, заявленные для участия во Всемирных играх в Китае, должны были оформить и предоставить международным федерациям по их видам спорта специальные декларации, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международной ассоциации всемирных игр (IWGA).

Также декларацию должны были заполнить сопровождающие спортсменов тренеры и специалисты. Подписавшие документ подтверждают, что понимают действующую политику IWGA в отношении рекомендуемого участия нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала с российскими и белорусскими паспортами во Всемирных играх и соглашаются с тем, что право на выступление на турнире зависит от условий соблюдения политики организации и соответствия ее требованиям.

Всемирные игры пройдут в китайском Ченду с 7 по 17 августа. В них примут участие 32 российских нейтральных атлета, которые выступят в 9 видах спорта.