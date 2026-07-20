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Журова назвала недопуск российских юниоров к Играм глухих бесчеловечным: «Немцы проявляют себя, как 81 год назад»

Дарик Агаларов
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на то, что Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством федеративной республики решила не допускать россиян к участию в Европейских юношеских Играх глухих.

«Немцы в этой ситуации выглядят просто бесчеловечно. Это ужасно. Если они считают, что они патриотичны, то они ошибаются. Для меня очень странно, что они ничего не понимают. Это дети с ограниченными возможностями. Нет слов. Мир преподнесет все это по-другому. Вряд ли немцы опубликуют эту новость — максимально скроют свое бесчеловечное поведение. Международным федерациям нужно принимать меры. В целом ожидаемая ситуация. Надеялись, что они поразумнее, но, видимо, разум у них отсутствует. Проявляют себя, как 81 год назад», — сказала Журова «СЭ».

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Ранее в посольстве РФ отметили, что Германская ассоциация, сообщая о своем решении в вышестоящую Европейскую организацию спорта глухих, «в качестве обоснования сослалась на то, что народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях».

Соревнования пройдут в Ганновере в августе.

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Светлана Журова
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