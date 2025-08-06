Российские спортсмены выступят на ЧМ по ушу в Бразилии

Член президиума Федерации ушу России Михаил Кожемякин рассказал, что российские спортсмены примут участие в чемпионате мира в Бразилии.

«Меньше чем через месяц в Бразилии состоится чемпионат мира по ушу, российская команда планирует выступить на турнире в полном составе. Планируем вместе с тренерами и специалистами вывезти туда 24-25 человек», — приводит слова Кожемякина ТАСС.

Чемпионат мира по ушу пройдет в Бразилии с 31 августа по 7 сентября. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.