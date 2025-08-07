Чемпионка мира по бильярду Миронова намерена открыть собственную детскую школу

15-кратная чемпионка мира по бильярду и обладательница Кубка чемпионов по свободной пирамиде Диана Миронова планирует открыть собственную детскую школу по этому виду спорта.

«Я вижу статистику, бильярдный спорт развивается. Тренировать детей я планирую, но, возможно, чуть позже. Пока не загадываю [через сколько лет], но свою школу открывать я точно буду», — цитирует 29-летнюю спортсменку ТАСС.

По словам Мироновой, бильярд в России становится популярнее благодаря прямым трансляциям соревнований на федеральных каналах, а также проведению международных турниров, в том числе Кубка раиса Республики Татарстан и Кубка главы Екатеринбурга.