Воздушная гимнастка погибла на соревнованиях в Москве

Воздушная гимнастка Елена Кустова трагически скончалась в Москве во время соревнований по эквилибристике. Инцидент произошел 18 августа на Серпуховском Валу, сообщает SlackTribe.

37-летняя Кустова участвовала в турнире по слэклайну (хождению по натянутой стропе). Во время одного из упражнений, когда Елена находилась под стропой, произошла поломка снаряжения, что привело к попаданию металлического куска оборудования в голову спортсменки. Скорая помощь, прибывшая на место в течение 10 минут, не смогла спасти девушку.