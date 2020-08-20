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Воздушная гимнастка погибла на соревнованиях в Москве

14:12

Воздушная гимнастка Елена Кустова трагически скончалась в Москве во время соревнований по эквилибристике. Инцидент произошел 18 августа на Серпуховском Валу, сообщает SlackTribe.

37-летняя Кустова участвовала в турнире по слэклайну (хождению по натянутой стропе). Во время одного из упражнений, когда Елена находилась под стропой, произошла поломка снаряжения, что привело к попаданию металлического куска оборудования в голову спортсменки. Скорая помощь, прибывшая на место в течение 10 минут, не смогла спасти девушку.

Дополнительная информация:

https://vk.com/slacktribe?w=wall-148806007_2713

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