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Власти Москвы напомнили порядок получения пропусков для поездки на дачу

30 апреля 2020, 23:57
Москва. Фото AFP
Москва. Фото AFP

На сайте мэрии Москвы сообщили о необходимости оформления цифрового пропуска для того, чтобы отправиться на дачу в период майских праздников.

Оформить пропуск можно на день, когда подается заявка, а также на ближайшие два дня. Для этого необходимо войти в личный кабинет и указать тип пропуска («разовая поездка в иных целях»), маршрут передвижения, цель и дату поездки — а также номер паспорта, если в профиле он не указан. Кроме того потребуется указать номер проездного: карт «Тройка» или «Стрелка», месячного проездного билета или социальной карты жителей Москвы и Московской области.

Автомобилистам же потребуется внести госномер машины. После отправки сведений приходит код, который необходимо сохранить и взять с собой в поездку. Вне зависимости от способа оформления привязывать цифровой пропуск к бумажным билетам для проезда в электричках не требуется.

Разовый пропуск для поездок в личных целях действует один день, таким образом, для возвращения нужно будет оформить еще один пропуск. При этом получить пропуск для поездок в личных целях можно не чаще двух раз в неделю.

Дополнительная информация:

https://www.mos.ru/news/item/73454073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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