Коронавирус в мире: главное на утро 12 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:25 по московскому времени 12 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 780 713 человека. Зафиксировано 108 837 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 491 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 533 088 человек. Далее идут — Испания (163 027), Италия (152 271), Франция (129,654) и Германия (125,452). После этой пятерки — Китай (82,052), Великобритания (78,991) и Иран (70,029).

— США стала первой страной, где от коронавируса за сутки умерли более 2000 человек.

— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии усилить меры про предотвращению распространения коронавируса.

— Турнир WTA в Монреале Rogers Cup перенесен из-за распространения коронавируса.

— Иранский метатель диска Эхсан Хаддади излечился от коронавируса.

— Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отказался от месячной зарплаты, чтобы помочь сотрудникам клуба, отправленным в отпуск в связи с пандемией коронавируса.

— США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Зафиксировано 20 383 смерти, в Италии — 19 468.