Индивидуальная гонка мужчин на Спартакиаде: смотреть прямую трансляцию

Турнир по биатлону в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших продолжится во вторник, 13 февраля. В этот день в Златоусте в лыжно-биатлонном комплексе пройдет мужская биатлонная индивидуальная гонка. Начало — в 09:30 по московскому времени.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции, которая будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

В гонке примут участие Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и другие. Также в турнире примут участие представители Белоруссии Антон Смольский и Дмитрий Лазовский. Полный старт-лист доступен на сайте Союза биатлонистов России.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация