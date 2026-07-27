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27 июля, 17:13

Захарова отреагировала на запрет со стороны Германии на участие россиян в Играх глухих

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о том, что германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством Германии приняла решение не допускать российских спортсменов до участия в юношеских Играх, которые пройдут с 17 по 23 августа в Ганновере.

«Мы продолжим отстаивать принципиальные подходы нашей страны, противодействие политизации, дискриминации в спорте, обеспечение беспрепятственного допуска и полноформатного участия атлетов в международных соревнованиях. Мы это делаем не только потому что наших не допускают. Мы это делаем, потому что, если получится у западного меньшинства сейчас закрепиться на этих позициях, дальше это будут делать вообще со всеми. Российская сторона будет добиваться от международных спортивных структур применения соответствующих мер в отношении организаторов соревнований, нарушающих установленные правила», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Политик отметила, что позиция организаторов соревнований является грубым нарушением Олимпийской хартии, принципа политической нейтральности спора и решения исполнительного совета международного комитета спорта глухих от 17 марта 2026 года, согласно которому спортсмены-юниоры из России допускаются до участия в соревнованиях в полном формате с разрешением использовать национальную символику и гимн страны.

Источник: ТАСС
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