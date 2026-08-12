Гимн России звучал более 250 раз на международных соревнованиях с начала 2026 года

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что с начала 2026 года российский гимн прозвучал на международных соревнованиях более 250 раз.

«С начала 2026 года на чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы по олимпийским видам спорта под российским флагом выступили 415 наших спортсменов. В общей сложности наши атлеты завоевали 401 медаль. Гимн России на международных соревнованиях звучал более 250 раз», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на сегодняшний день российских спортсменов допускают на свои старты без каких-либо ограничений 15 федераций, признанных Международным олимпийским комитетом (МОК). Также, по словам Дегтярева, ОКР при поддержке МИД России работает над оказанием помощи федерациям и спортсменам в получении зарубежных виз для участия в международных турнирах.

«Мы работаем с коллегами из Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций. В частности, благодаря налаженным рабочим отношениям с European Gymnastics удалось добиться получения виз для российских атлетов на чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Загребе вопреки позиции национального правительства Хорватии», — добавил Дегтярев.

7 июля исполком МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.