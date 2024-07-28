Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Другое

Сегодня, 13:15

День ВМФ: когда и где пройдет праздничный салют в Санкт-Петербурге

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Парад в честь Дня Военно-Морского Флота России состоися в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля.
Фото Global Look Press

Парад в честь Дня Военно-Морского Флота России состоися в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля. Начало — в 11.00 по московскому времени.

Также запланирована праздничная программа. Концерт на Дворцовой площади начнется в 13.30 мск. Салют у Петропавловской крепости — в 22.30. В прямом эфире смотреть за парадом можно в эфире «Первого канала».

Шествие состоится в акватории Финского залива и Невы. Также задействованы некоторые городские набережные. В параде участвуют более 20 кораблей, в том числе иностранные, легендарные и современные суда. В этом году в торжественном мероприятии также примут участие корабли Китайской Народной Республики (КНР) — «Цзяоцзо» и «Хонгу».

Ежегодно День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля.

0
Читайте также
Французская серфингистка Дефей до крови рассекла голову на Олимпиаде
Польского комментатора отстранили за критику церемонии открытия Олимпиады
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Чалова готовы продать, а Личка обвинил игроков в желании выпить «пива с колбасой»
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Видеоподборка основных моментов открытия ОИ-2024 удалена с официальных ресурсов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Египтянин Салах выиграл чемпионат мира по хрусту огурцов в России

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости