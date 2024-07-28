День ВМФ: когда и где пройдет праздничный салют в Санкт-Петербурге

Парад в честь Дня Военно-Морского Флота России состоися в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля. Начало — в 11.00 по московскому времени.

Также запланирована праздничная программа. Концерт на Дворцовой площади начнется в 13.30 мск. Салют у Петропавловской крепости — в 22.30. В прямом эфире смотреть за парадом можно в эфире «Первого канала».

Шествие состоится в акватории Финского залива и Невы. Также задействованы некоторые городские набережные. В параде участвуют более 20 кораблей, в том числе иностранные, легендарные и современные суда. В этом году в торжественном мероприятии также примут участие корабли Китайской Народной Республики (КНР) — «Цзяоцзо» и «Хонгу».

Ежегодно День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля.