29 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

29 июля отмечается Международный день тигра, Международный день губной помады и Финогеев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Международный день тигра

29 июля отмечается Международный день тигра. Решение справлять праздник полосатых было принято в 2010 году на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, который проходил в Санкт-Петербурге.

Международный день губной помады

Международный день губной помады впервые отметили в 2016 году. Однако данный вид декоративной косметики был известен еще в древние времена. Шумеры, египтяне уже тогда знали и использовали порошок, который окрашивал губы и делал их привлекательными. Этот порошок был смесью из воска, кармина жира и красной охры. Сегодня существует множество разновидностей губной помады.

Фото InnaVlasova/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 июля

День спиртоносного дерева;

День поворачивания налево;

День куриных крылышек в США;

День конституции в Молдове.

Церковные праздники

День памяти священномученика Афиногена Пидахфойского

29 июля православная церковь чтит память священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и его десяти учеников. Они все пострадали за веру во время гонений на христиан в городе Севастии.

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В этот день христиане молятся о прощении и благодарят святого за его заступничество перед Богом. Многие верующие приходят на молебны и службы в храмы, чтобы воздать почести святому и попросить о помощи и заступничестве.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 июля

Праздник иконы Божией Матери Чирской.

Традиции и приметы на 29 июля

29 июля православная церковь вспоминает священномученика Афиногена и его учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в 311 году. По народному календарю это праздник получил название Финогеев день.

Традиции праздника

Предки верили, что в этот день нужно думать только о хорошем, чтобы притянуть достаток в жизнь.

Люди проводили время в кругу семьи.

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Что нельзя делать

Ходить в лес, по поверьям в Финогеев день там гуляет дух, подбирающий перья птиц.

Охотиться и ловить рыбу, собирать грибы, ягоды и рубить дрова.

Кричать в лесу и около него.

Бездельничать

Злиться и грустить.

Погодные приметы