Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Другое

Сегодня, 00:05

29 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Международный день тигра
Фото wrangel/istockphoto.com

29 июля отмечается Международный день тигра, Международный день губной помады и Финогеев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

День города Москвы 2024: дата и&nbsp;место&nbsp;&mdash; программа и&nbsp;история праздника. День города Москвы — 2024: дата, программа и история праздника

Международные праздники

Международный день тигра

29 июля отмечается Международный день тигра. Решение справлять праздник полосатых было принято в 2010 году на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, который проходил в Санкт-Петербурге.

Международный день губной помады

Международный день губной помады впервые отметили в 2016 году. Однако данный вид декоративной косметики был известен еще в древние времена. Шумеры, египтяне уже тогда знали и использовали порошок, который окрашивал губы и делал их привлекательными. Этот порошок был смесью из воска, кармина жира и красной охры. Сегодня существует множество разновидностей губной помады.

Международный день губной помады
Фото InnaVlasova/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 июля

  • День спиртоносного дерева;

  • День поворачивания налево;

  • День куриных крылышек в США;

  • День конституции в Молдове.

Натуральная и&nbsp;органическая косметика. Чем натуральная косметика отличается от органической: рассказывают эксперты

Церковные праздники

День памяти священномученика Афиногена Пидахфойского

29 июля православная церковь чтит память священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и его десяти учеников. Они все пострадали за веру во время гонений на христиан в городе Севастии.

Церковные праздники
Фото o_sa/istockphoto.com

В этот день христиане молятся о прощении и благодарят святого за его заступничество перед Богом. Многие верующие приходят на молебны и службы в храмы, чтобы воздать почести святому и попросить о помощи и заступничестве.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 июля

  • Праздник иконы Божией Матери Чирской.

Традиции и приметы на 29 июля

29 июля православная церковь вспоминает священномученика Афиногена и его учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в 311 году. По народному календарю это праздник получил название Финогеев день.

Традиции праздника

  • Предки верили, что в этот день нужно думать только о хорошем, чтобы притянуть достаток в жизнь.

  • Люди проводили время в кругу семьи.

Традиции и приметы
Фото skynesher/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Ходить в лес, по поверьям в Финогеев день там гуляет дух, подбирающий перья птиц.

  • Охотиться и ловить рыбу, собирать грибы, ягоды и рубить дрова.

  • Кричать в лесу и около него.

  • Бездельничать

  • Злиться и грустить.

Погодные приметы

  • Дождь весь день — в ближайшие дни будет сырая погода.

  • Желтый оттенок облаков на закате — к дождю на следующий день.

  • Частые туманы — к большим грибам.

  • Дождливая погода предвещает неурожайный год.

  • Роса в траве держится до обеда — к жаркой погоде.

Профессиональные праздники на&nbsp;год: календарь профессиональных праздников 2024. Календарь профессиональных праздников на 2024 год
Развлечения
0
Читайте также
Мужчина в пестрых плавках прыгнул в бассейн и стал мемом на Олимпиаде
Журналистов ТАСС лишили аккредитации на Олимпиаде в Париже
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Чалова готовы продать, а Личка обвинил игроков в желании выпить «пива с колбасой»
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

День ВМФ: когда и где пройдет праздничный салют в Санкт-Петербурге

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости