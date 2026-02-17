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Хоккеистки сборной Канады победили Швейцарию и вышли в финал олимпийского турнира

Павел Лопатко

Женская сборная Канады победила команду Швейцарии в полуфинале хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии — 2:1.

У канадок дубль оформила Мари-Филип Пулен, у швейцарок единственную шайбу забросила Рахель Энцлер.

34-летняя Пулен после своего первого гола установила новый рекорд зимних Олимпиад по количеству заброшенных шайб (19).

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 16&nbsp;февраля.Крылова стала последней в финале Б на 1000 м, Ефимов сошел в слаломе: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане

В финальном матче сборная Канады сыграет с командой США. Встреча пройдет 19 февраля.

Канада является действующим чемпионом, команда завоевала рекордный (пятый) олимпийский титул в 2022 году.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Зимние Олимпийские игры. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №1
16 февраля, 23:10. PalaItalia Santa Giulia (Милан)
Канада
Швейцария
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