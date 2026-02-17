Хоккеистки сборной Канады победили Швейцарию и вышли в финал олимпийского турнира

Женская сборная Канады победила команду Швейцарии в полуфинале хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии — 2:1.

У канадок дубль оформила Мари-Филип Пулен, у швейцарок единственную шайбу забросила Рахель Энцлер.

34-летняя Пулен после своего первого гола установила новый рекорд зимних Олимпиад по количеству заброшенных шайб (19).

В финальном матче сборная Канады сыграет с командой США. Встреча пройдет 19 февраля.

Канада является действующим чемпионом, команда завоевала рекордный (пятый) олимпийский титул в 2022 году.

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