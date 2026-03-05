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5 марта, 15:55

Спронг — о финале олимпийского турнира: «Не могу понять, как такие матчи могут решаться не в формате «5 на 5»

Федор Носов

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг в интервью «СЭ» поделился эмоциями от просмотра хоккейного олимпийского турнира.

— Следил ли ты за Олимпиадой? Что скажешь о результатах хоккейного турнира?

— Конечно, за хоккеем было приятно последить. Матч за золотые медали был одним из лучших, которые можно было увидеть по телевизору, за долгое время. Когда овертайм идет в формате «3 на 3», он может повернуться в любую сторону. Не могу понять, как такие матчи могут решаться не в формате «5 на 5».

— Смотрел ли другие дисциплины?

— Да, следил за Олимпиадой и всеми событиями. Было интересно посмотреть конькобежный спорт, где Ютта Лердам завоевала золото, побив мировой рекорд. Наша страна выступила там достаточно успешно.

— Следил ли за Стефаном Да Костой и его сборной на Олимпийских играх?

— Конечно, всегда приятно последить за партнерами и порадоваться за них. Уверен, это отличный опыт для Стефана, а также невероятные и приятные воспоминания. Он должен запомнить это на всю жизнь.

— Было большое количество слухов о твоей игре за ЦСКА. Что можешь сказать об этом?

— Ходят слухи, верно? Пусть люди говорят и придумывают свои истории дальше. Мне особо нечего сказать. Думаю, ЦСКА отлично справился с ситуацией. Я тоже ушел оттуда и оставлю все как есть.

Даниэль Спронг.«Пусть люди придумывают свои истории дальше». Интервью Спронга — об уходе из ЦСКА и «Автомобилисте»

В финале США в овертайме обыграли сборную Канады со счетом 2:1 и впервые с 1980 года завоевали золото Олимпийских игр в мужском турнире по хоккею.

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Олимпиада
Даниэль Спронг

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