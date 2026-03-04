Либор Шулак: «На Олимпиаде Россия могла бы побороться за победу»

Единственный представитель Чехии в КХЛ и защитник «Адмирала» Либор Шулак в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от хоккейного турнира зимней Олимпиады-2026 в Италии.

— Следили за хоккейным турниром в Милане?

— Да, конечно я следил за выступлением сборной Чехии. Мне понравился матч против Канады, я уже верил в победу чехов за несколько минут до конца основного времени, но в овертайме канадцы оказались сильнее. Были трудности из-за разных часовых поясов, но старался не пропускать игры.

— Считаете ли вы, что уровень турнира в Милане без сборной России был полноценным?

— В составе российской команды сейчас много талантливых и мастеровитых исполнителей. Я думаю, что на олимпийском турнире сборная России могла бы проявить себя с лучшей стороны и всерьез побороться за победу.

— Сборная Словакии в топ-4 — для вас это главная сенсация Олимпиады или закономерный результат?

— Словакия хорошо сыграла в группе, вышла на первое место. Им было немного сложно в матче против США и Финляндии. Но общее впечатление от сборной Словакии хорошее.

— Насколько предсказуемой для вас была победа США до начала финала?

— Канада имела все шансы на успех, но подвела реализация: шайба не шла в ворота даже в самых очевидных ситуациях. Американцев в игре удерживал вратарь. В овертайме при равных шансах на успех удача и мастерство были на стороне сборной США, — сказал Шулак «СЭ».

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