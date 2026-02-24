Трамп принял в Белом доме олимпийскую сборную США по хоккею

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и олимпийской сборной страны по хоккею, которая одержала победу на Играх-2026 в Милане.

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал видео, как Трамп приветствует команду в Овальном кабинете.

«Я узнаю каждого из вас. Большие ребята!» — сказал президент, пожимая руки игрокам.

В финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Милане сборная США в овертайме обыграла команду Канады (2:1). Американские хоккеисты впервые с 1980 года выиграли золото на зимней Олимпиаде.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max