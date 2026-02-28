Трамп остался недоволен поведением директора ФБР Пателя на Олимпийских играх-2026

Президент США Дональд Трамп был разочарован поведением директора ФБР Кэша Пателя на зимних Олимпийских играх в Милане, сообщает NBC со сссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Глава государства выразил свое недовольство в личном разговоре с Пателем по поводу его празднования в раздевалке мужской сборной США по хоккею после финального матча Олимпиады с Канадой (2:1 ОТ). Портал ProPublica опубликовал видео, на котором 46-летний американец пьет пиво, стучит по столу и громко кричит, демонстрируя бурный восторг.

Также отмечается, что Трамп, который не употребляет алкоголь, сказал Пателю, что недоволен не только этим поведением, но и использованием директором ФБР правительственного самолета для поездки в Милан.

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