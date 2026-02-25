Кросби пропустит как минимум четыре недели из-за травмы, полученной на Олимпиаде

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби пропустит как минимум четыре недели из-за травмы, полученной в составе сборной Канады на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

Форвард получил повреждение в четвертьфинале против Чехии (4:3 ОТ), он покинул лед во втором периоде после того, как соперники применили против него несколько силовых приемов.

«Питтсбург» поместил 38-летнего хоккеиста в список травмированных.

На Олимпиаде-2026 Кросби набрал 6 (2+4) очков в 4 матчах. На его счету 59 (27+32) очков в 56 играх за «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26.

Сборная Канады на Олимпиаде-2026 заняла второе место, уступив в финале США (1:2 ОТ).