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ОИ Милан Кортина 2026

Кросби пропустит как минимум четыре недели из-за травмы, полученной на Олимпиаде

Сидни Кросби.
Фото Reuters

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби пропустит как минимум четыре недели из-за травмы, полученной в составе сборной Канады на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

Форвард получил повреждение в четвертьфинале против Чехии (4:3 ОТ), он покинул лед во втором периоде после того, как соперники применили против него несколько силовых приемов.

«Питтсбург» поместил 38-летнего хоккеиста в список травмированных.

На Олимпиаде-2026 Кросби набрал 6 (2+4) очков в 4 матчах. На его счету 59 (27+32) очков в 56 играх за «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26.

Сборная Канады на Олимпиаде-2026 заняла второе место, уступив в финале США (1:2 ОТ).

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Сидни Кросби
Хоккей
Сборная Канады по хоккею
ХК Питтсбург Пингвинз
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