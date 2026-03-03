Фетисов — о хоккейном турнире Олимпиады-2026: «Предательство тех, кто туда не попал»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» оценил хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.

«Мне без разницы, кто выиграл Олимпиаду — США или Канада. Говорят, там увидели какой-то хоккей будущего... Хоккей будущего мир увидел в 1987 году на Кубке Канады и Рандеву-87. Там мы увидели хоккей, в который играют до сих пор. Мне казалось, что это предательство тех, кто туда не попал. Особенно тех, кто туда не попал. Посмотрите на НХЛ — наглядный пример. Американцы, канадцы, европейцы играют вместе, находятся в одной раздевалке. И никаких проблем! Почему наш хоккей не возвращают, могу только догадываться», — сказал Фетисов «СЭ».

Сборная США выиграла золото Олимпийских игр впервые с 1980 года.

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