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Пекин-2022

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Чжоу — о критике из России: «Я просто борюсь за чистый спорт и считаю, что в нем не должно быть допинга»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигурист из США Винсент Чжоу ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с лишением сборной России золота Олимпиады 2022 года в Пекине из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

— Думаю, это раскроет глаза многим людям. Был большой допинг-скандал в Сочи, но последний скандал должен быть сигналом, что эти истории продолжаются. Глаза не раскрылись. Борьба за чистый спорт не закончена, а продолжается, но эти золотые медали — большой шаг вперед в нужном направлении. Я не хочу звучать неблагодарно.

— Нужно ли переписать правила командника, чтобы больше не было серых зон?

— Ситуация действительно беспрецедентная, но теперь этот прецедент есть, и можно сделать так, чтобы больше таких пустот не осталось. Но это не моя зона ответственности.

— Если россияне приехали бы сюда и взяли бронзу, для вас это было приемлемо?

— Это вне моего контроля, я не могу сказать.

— В России многие считали, что у вас самая радикальная, активная позиция по медалям. Согласны?

— Я не следил, что писали в соцсетях, я не особо мониторю это. Я просто за чистый спорт, борюсь за него. Моя команда тоже, вот и все. Я считаю, что на соревнованиях не должно быть допинга.

— Если бы я был Камилой Валиевой, что бы вы мне сказали?

— Ну вы меня сейчас загоняете в угол, сложный вопрос! Я правда не знаю. Я думаю, что у меня не та роль, чтобы отвечать на этот вопрос.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой, в пробе которой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. После пересчета с учетом аннулирования результатов Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

7 августа в Париже состоялась церемония награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Российские спортсмены не были приглашены на награждение.

Фигурное катание
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