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Пекин-2022

Сегодня, 18:23

Фигуристам из США и Японии в Париже вручили медали Олимпиады-2022

Алина Савинова
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Фигуристы сборной США на награждении командного турнира фигуристов Пекина-2022.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Париже состоялась церемония награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Церемония прошла в Парке чемпионов около Эйфелевой башни. Сборной США вручили золотые медали, японцам — серебряные. Российских фигуристов, которые должны были получить бронзу, не пригласили на награждение.

Японские фигуристы получили серебряные медали Олимпиады-2022.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ранее в среду стало известно, что фигуристы из России обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпиады-2022.

2 августа CAS окончательно отклонил апелляцию канадцев, требовавших присудить им третье место вместо россиян. 30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире фигуристов Пекина-2022 из-за участия в нем Камилы Валиевой, в пробе которой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Фигурное катание
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