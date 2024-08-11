Китайская тяжелоатлетка Ли Венвень выиграла золото на Олимпиаде-2024
Представительница Китая Ли Венвень стала чемпионкой Олимпиады-2024 в Париже в тяжелой атлетике в весовой категории свыше 81 кг.
Вначале она подняла 136 кг в рывке, а затем в толчке — 173 кг. Общий вес получился 309 кг.
Второе место заняла кореянка Пак Че Хон (299 кг), третье — Эмили Кэмпбелл из Великобритании (288 кг).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Весовая категория свыше 81 кг
Финал
1. Ли Венвень (Китай) — 309
2. Пак Че Хон (Корея) — 299
3. Эмили Кэмпбелл (Великобритания) — 288
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