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Тяжелая атлетика

Париж-2024

9 августа, 23:31

Американка Ривс выиграла золото Олимпийских игр в тяжелой атлетике

Алина Савинова
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Американская спортсменка Оливия Ривс стала победителем соревнований по тяжелой атлетике на Олимпийских играх-2024 в весовой категории до 71 кг.

Американка выиграла золото с результатом 262 кг. В толчке она подняла 150 кг, а в рывке — 117 кг, установив новый олимпийский рекорд.

Серебряная медаль досталась Мари Лейвис Санчес из Колумбии (257 кг), бронза — Анжи Паоле Паласиос, выступающей за Эквадор (256 кг).

Тяжелая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория до 71 кг

Финал (группа А)

1. Оливия Ривс (США) — 262

2. Мари Лейвис Санчес (Колумбия) — 257

3. Анжи Паола Паласиос (Эквадор) — 256

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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