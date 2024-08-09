Американка Ривс выиграла золото Олимпийских игр в тяжелой атлетике
Американская спортсменка Оливия Ривс стала победителем соревнований по тяжелой атлетике на Олимпийских играх-2024 в весовой категории до 71 кг.
Американка выиграла золото с результатом 262 кг. В толчке она подняла 150 кг, а в рывке — 117 кг, установив новый олимпийский рекорд.
Серебряная медаль досталась Мари Лейвис Санчес из Колумбии (257 кг), бронза — Анжи Паоле Паласиос, выступающей за Эквадор (256 кг).
Тяжелая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Весовая категория до 71 кг
Финал (группа А)
1. Оливия Ривс (США) — 262
2. Мари Лейвис Санчес (Колумбия) — 257
3. Анжи Паола Паласиос (Эквадор) — 256
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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