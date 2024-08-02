Соревнования по тяжелой атлетике на Олимпиаде 2024 пройдут с 7 по 11 августа

Соревнования по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 7 по 11 августа в комплексе Париж Экспо Порт де Версаль, расположенном в Париже. Были разыграны 10 комплектов наград: в 5 весовых категориях у мужчин и у женщин.

Тяжелая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

7 августа, среда

16:00. мужчины, 61 кг. Финал

20:30. женщины, 49 кг. Финал

8 августа, четверг

16:00. женщины, 59 кг. Финал

20:30. мужчины, 73 кг. Финал

9 августа, пятница

16:00. мужчины, 89 кг. Финал

20:30. женщины, 71 кг. Финал

10 августа, суббота

12:30. мужчины, 102 кг. Финал

17:00. женщины, 81 кг. Финал

21:30. мужчины, +102 кг. Финал

11 августа, воскресенье

12:30. женщины, +81 кг. Финал

Полное расписание соревнований по тяжелой атлетике доступно в разделе на сайте «СЭ».