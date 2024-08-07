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Китайский тяжелоатлет Фабин взял золото Олимпиады-2024
Китайский тяжелоатлет Ли Фабин завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 61 килограмма.
31-летний китаец взял вес в 310 килограммов. Серебро взял Тирапонг Силачай из Таиланда (303 килограмма), бронза у американца Хэмптона Морриса (298 килограммов).
Тяжелая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Весовая категория до 61 кг
Финал
1. Ли Фабин (Китай) — 310
2. Тирапонг Силачай (Таиланд) — 303
3. Хэмптон Моррис (США) — 298
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