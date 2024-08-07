Китайская тяжелоатлетка Чжихуи взяла золото Игр-2024 и установила новый олимпийский рекорд

Китайская тяжелоатлетка Хоу Чжихуи завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 49 килограммов.

27-летняя китаянка взяла вес в 206 килограммов и установила новый олимпийский рекорд. Серебро у румынки Валентины Камбеи (205 килограммов), бронза у Суродчана Хамбао (200).

Тяжелая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория до 49 кг

Финал

1. Хоу Чжихуи (Китай) — 206 (OR)

2. Валентина Камбеи (Румыния) — 205

3. Суродчана Хамбао (Таиланд) — 200