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Китайская тяжелоатлетка Чжихуи взяла золото Игр-2024 и установила новый олимпийский рекорд
Китайская тяжелоатлетка Хоу Чжихуи завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 49 килограммов.
27-летняя китаянка взяла вес в 206 килограммов и установила новый олимпийский рекорд. Серебро у румынки Валентины Камбеи (205 килограммов), бронза у Суродчана Хамбао (200).
Тяжелая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Весовая категория до 49 кг
Финал
1. Хоу Чжихуи (Китай) — 206 (OR)
2. Валентина Камбеи (Румыния) — 205
3. Суродчана Хамбао (Таиланд) — 200
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