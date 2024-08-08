Тяжелоатлет Джуниянса принес вторую золотую медаль Индонезии на Олимпиаде-2024

Индонезийский тяжелоатлет Ризки Джуниянса завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 73 кг.

Спортсмен из Индонезии взял вес 354 кг и установил новый олимпийский рекорд. На счету его национальной команды теперь 3 медали на этих Олимпийских играх — 2 золота и одна бронза.

Второе место занял Вирафон Вичума из Таиланда (346 кг). У болгарина Божидара Димитрова Андреева — бронза (344 кг).

Тяжелая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Весовая категория до 73 кг

Финал (группа А)

1. Ризки Джуниянса (Индонезия) — 354

2. Вирафон Вичума (Таиланд) — 346

3. Божидар Димитров Андреев (Болгария) — 344