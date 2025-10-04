Глава IWF Джалуд надеется увидеть российскую штангистку Новицкую на Олимпиаде-2028

Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд заявил, что хотел бы видеть россиянку Кристину Новицкую на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Я надеюсь увидеть вас (обращается к Новицкой) в Лос-Анджелесе. Я думаю, вы будете дальше очень серьезно тренироваться и тогда сумеете квалифицироваться на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Только если будете как следует тренироваться. Обещаете?» Спортсменка в ответ сказала: «Обещаю», — приводи ТАСС слова Джалуда из видеозаписи короткой беседы главы IWF с российской спортсменкой.

В мае 2023 года IWF допустила российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. На ЧМ-2025 Новицкая заняла итоговое 15-е место.

Летние Олимпийские игры-2028 пройдут 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе (США).