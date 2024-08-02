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Сегодня, 00:45

Маррей: «Никогда даже не любил теннис»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Энди Маррей.
Фото Global Look Press

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение в четвертьфинале парного турнира Олимпийских игр-2024. Этот матч был последним в его карьере.

«Никогда даже не любил теннис», — написал Маррей в Twitter.

37-летний Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Также Маррей дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов на турнирах ATP.

Дэниэл Эванс и&nbsp;Энди Маррей (справа). Маррей завершил карьеру после поражения на Олимпиаде в парном разряде

Теннис
Энди Маррей
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