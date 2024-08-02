Маррей: «Никогда даже не любил теннис»

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение в четвертьфинале парного турнира Олимпийских игр-2024. Этот матч был последним в его карьере.

«Никогда даже не любил теннис», — написал Маррей в Twitter.

37-летний Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Также Маррей дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов на турнирах ATP.