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Париж-2024

1 августа, 23:48

Векич сыграет с Чжэн в финале турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
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Донна Векич.
Фото Reuters

Хорватская теннисистка Донна Векич победила Анну Шмидлову из Словакии в полуфинале турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 6:4, 6:0.

Матч длился 1 час 6 минут. Векич за игру сделала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. У Шмидловой — 2 эйса и 3 двойные ошибки.

21-я ракетка мира Векич вышла в финал Олимпиады и встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Шмидлова поборется за бронзовую медаль с полькой Игой Свентек.

Теннис
Олимпиада
Донна Векич
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