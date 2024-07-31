Медведев: «Видел, что Офнер плохо двигается, но и мне было тяжело»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над австрийцем Себастьяном Офнером (6:2, 6:2) в матче 2-го круга Олимпиады-2024 в Париже. Встреча проходила заключительным запуском на корте имени Филиппа Шатрие и началась в 21.30 по местному времени, но температура воздуха была +33 градуса.

— Жару не любит никто. Может, из ста игроков есть десять, кто рожден с определенным типом метаболизма и им чуть легче ее переносить. Уже в конце я видел, что Офнер плохо двигался, он и мне самому было тяжело, поэтому старался доигрывать, как мог. Разница в мячах между Ролан Гаррос и Олимпиадой? С каждым днем чувствую, что мячи на Ролан Гаррос — это ужас. Слишком тяжелые, не принимают те же резанные удары — мяч летит в сетку или вообще непонятно как. Подстраиваться в любом случае приходится — играют-то все хорошо. Хотя в этом году финал был так себе, если по телевизору смотреть. Не знаю, почему у АТР мячи становятся все тяжелее. Здесь мячи крутые — ничего не болит, приятно играть, — передает слова Медведева журналист «СЭ» из Парижа.

В третьем круге Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч пройдет 31 июля.