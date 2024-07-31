Даниил Медведев — об Олимпиаде: «Очень странное расписание»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал расписание матчей на Олимпиаде-2024 в Париже. Встреча второго круга против австрийца Себастьяна Офнера (6:2, 6:2) началась в 21.30 по местному времени, а в среду россиянину предстоит провести уже матч третьего круга против канадца Оже-Альяссима, который запланирован на середину дня.

— Давайте только сегодня не очень долго — завтра все равно увидимся, а вставать рано, — сразу попросил Даниил в смешанной зоне. — Слава богу, что не в полночь закончил, спать получится лечь не раньше двух часов ночи, а играть завтра придется рано — третьим заходом. У ATP бывает странное расписание, но в основном они стараются подстраиваться под игроков, а у ITF странное расписание. Рома (Сафиуллин — Прим. «СЭ») закончил за полночь, а на следующий день вышел вторым запуском, та же история у Элины Свитолиной. Странно очень. Надеюсь, что успею восстановиться.