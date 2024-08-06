Космос от Дюплантиса и россияне на Елисейских полях. Обзор событий на Олимпиаде

Самые важные публикации «СЭ» об Играх в Париже за понедельник, 5 августа.

В ожидании старта наших каноистов (он состоится во вторник) российские болельщики наблюдали за теми событиями Олимпиады, которые, увы, проходят без наших атлетов. Западные СМИ в своих обзорах злорадствуют: «Чего-то спортсменов из команды AIN совсем не видно». На это, увы, и был расчет — максимально ослабить команду из России, а потом разводить руками и радоваться. Дескать, в Париже удалось нейтрализовать «русскую пропаганду» и гарантировать принцип «спорт вне политики». Как бы то ни было, спорта в Париже сейчас много, и происходящие события действительно исторические — вне зависимости от того, из каких стран за ними наблюдают. О самых ярких из них — в подборке «СЭ».

1. Битва за лидерство между Китаем и США

Китай временно сместил сборную США с первой строчки медального зачета в рейтинге по золотым наградам. Правда, американцы с огромным отрывом ведут по общему количеству наград и будут наращивать свое преимущество в дальнейшем. Оба лидера уже значительно опережают всех остальных, и очевидно, что остаток Олимпиады пройдет в соперничестве этих стран. Но у заокеанских спортсменов здесь серьезная фора — программа Игр стараниями спонсоров и лоббистов из МОК заточена именно под американцев, и они априори имеют преимущество над любыми конкурентами. Хотя отрицать очень высокий уровень развития спорта в США тоже, конечно, глупо.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

2. О России вспоминали на Елисейских полях

В центре Парижа прошла церемония по включению в Зал славы мировой борьбы новых членов. Среди них оказался россиянин Мавлет Батиров, двукратный олимпийский чемпион 2004 и 2008 годов. Самого ветерана в Париже не было, но международная федерация явно не забывает о нашем вкладе в историю спорта в условиях санкций и отсутствия борцов из России в олимпийском турнире. И это очень приятно.

В день старта борцовского турнира на Играх «СЭ» разбирался, кто является фаворитом в отсутствие россиян.

3. Фантастика от Дюплантиса

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис выиграл олимпийский турнир с новым мировым рекордом — 6,25 метра. Для Олимпиады это невероятное событие. На фоне соперников Дюплантис давно выступает в своей собственной элитной лиге, однако в Париже он сражался не только с конкурентами, но и с планкой и с самим собой. Тот факт, что на сей раз все сошлось, — настоящее чудо.

Также рассказываем о другом герое турнира легкоатлетов в Париже — американце Ноа Лайлсе, который в воскресенье одержал удивительную победу на стометровке.

4. Итоги турнира теннисистов

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников в своей колонке для «СЭ» отметил, что российские теннисисты сделали все, чтобы добиться в Париже максимального результата. Старались, боролись, выкладывались на полную катушку. А тот факт, что Мирре Андреевой и Диане Шнайдер не удалось добраться до золота, — это спорт в чистом виде. «Я восемь дней провел на кортах «Ролан Гаррос» — наших теннисистов ни разу не освистывали. Да и в целом атмосфера была исключительно доброжелательная», — написал звездный ветеран.

Обозреватель «СЭ» Сергей Подушкин констатирует, что с точки зрения завоеванных наград наши теннисисты показали худший результат на Олимпиадах за двадцать лет. Но с другой стороны — россияне преподнесли приятный сюрприз в женских парах, где свежеобразованный дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер показал просто превосходный теннис и сделал шикарную заявку на большое олимпийское и не только будущее.

5. Российский ватерполист помогает хорватам

Бывший москвич Константин Харьков из сборной Хорватии по водному поло — один из шести десятков наших соотечественников, представленных в Париже в составе иностранных команд. В интервью «СЭ» игрок рассказал, что за восемь лет и обжился, и обвыкся в чужой стране, но не потерял связь с родиной.

6. Срыв Симоны Байлз

Одна из главных звезд Олимпиады — американская гимнастка Симона Байлз неожиданно провалила последний день своих выступлений на Играх-2024. Выиграв ранее три золота из трех возможных, семикратная олимпийская чемпионка вдруг затормозила, оставшись без медалей на бревне и не сумев подняться на первую строчку в любимых вольных упражнениях. Таким образом, рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной пока устоял. Но все равно результаты Байлз в Париже надо признать выдающимися, особенно на фоне того странного шоу, которое Симона устроила в Токио.

Тем временем в Алжире празднуют историческое золото, завоеванное на брусьях Кайлией Немур — французской гимнасткой, которая предпочла сборной Франции выступление за африканскую страну.

7. Вилфредо Леон не забыл русский язык

Бывший волейболист казанского «Зенита» Вилфредо Леон вывел сборную Польши в полуфинал Олимпиады, обыграв вместе с партнерами Словению со счетом 3:1. После матча звездный игрок кубинского происхождения побеседовал на русском языке с корреспондентом «СЭ», в том числе о времени своего выступления в Казани.

В полуфинале поляки вышли на сборную США, которая накануне выбила с Игр самих бразильцев. Вторую полуфинальную пару составили команды Франции и Италии.

8. Испания и Франция в футбольном финале

Мужская сборная Испании по футболу в полуфинале Олимпиады обыграла Марокко со счетом 2:1, вырвав победу в концовке матча. В золотом поединке испанцам предстоит битва против хозяев Игр. Французам для победы над египтянами потребовалось дополнительное время. На 92-й минуте африканцы остались вдесятером и получили два мяча в свои ворота — от Матеты и Олисе.

9. Триатлонисты снова нырнули в фекальные воды

Несмотря на отмену тренировок из-за плохого качества воды в Сене и трех спортсменов, заболевших дизентерией после личных стартов, триатлонная эстафета прошла в Париже по плану, вместе с плавательным этапом. На этом многострадальная программа выступления триатлетов в Париже завершена, но вопрос о переносе стартов пловцов-марафонцев, запланированных на 8-9 августа, стоит очень остро. Вероятен перенос этих соревнований из центра французской столицы в другую локацию.

Также «СЭ» подвел итоги олимпийского турнира в классическом плавании.

10. Буря вокруг интерсексов в боксе не утихает

Спортсменка из Алжира Иман Хелиф, которую обвиняют в неполном соответствии женскому полу, в интервью арабскому телеканалу SNTV рассказала о травле, которой подверглась на Олимпиаде, но не ответила на вопрос о результатах своих гендерных тестов. Тем временем бывший врач международной федерации (IBA) Иоаннис Филиппатос подтвердил, что анализы Хелиф действительно вызывают вопросы, и вся медицинская информация давно передана в МОК. Дискуссия наверняка продолжится во вторник, когда Иман Хелиф предстоит полуфинальный поединок с Чанчэм Суваннапхенг из Таиланда.

Также много обсуждений вызвала история с польской каноисткой, которую допустили на Олимпиаду после положительного теста на стероиды. Они якобы попали в организм спортсменки в результате лечения ожогов у собаки.