Дюплантис соревнуется с законами физики. Есть новый мировой рекорд!

Шведский прыгун с шестом стал двукратным олимпийским чемпионом.

Олимпийские игры. Мужчины. Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,25 (мировой рекорд)

2. Сэм Кендрикс (США) — 5,95

3. Эммануил Каралис (Греция) — 5,90

Давайте честно — реальная интрига в мужских прыжках с шестом сейчас только одна. Поставит ли Арман Дюплантис новый мировой рекорд или нет? И на какой высоте остановится? Соперник у Мондо сейчас только один — он сам. Или вернее — законы физики и пределы человеческих возможностей.

На этот раз Дюплантис снова победил природу. 6,25 — новая отсечка как для Олимпийских игр, так и для легкой атлетики в целом. Швед взял ее заключительной третьей попыткой вечером в понедельник, когда весь 80-тысячный «Стад де Франс» смотрел только на него одного.

Фото Global Look Press

Снова первый

Главная история в легкой атлетике закончилась так, как и ждали зрители. Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом, однако важнее не сам факт победы, в которой едва ли хотя бы кто-то сомневался. Всех интересовал только новый рекорд от Мондо — и он его выдал. С третьей попытки.

Сразу после успеха Дюплантис побежал к своей девушке, тренеру и... Рено Лавиллени. Не секрет что у Армана теплые отношения с ветераном шеста. Лавиллени в первые годы взрослой карьеры был для скандинава своеобразным наставником. Поэтому и радовался Рено за новое достижение Дюплантиса даже больше, чем когда-то праздновал свой мировой рекорд. Француз очень хотел выступить на домашних Играх. Понятно, что он далеко не в лучших кондициях. Однако к олимпийскому сезону 37-летний атлет, казалось бы, смог привести себя в форму. На чемпионате Франции у него было две близких попытки на квалификационные 5,82. Однако не удалось — Лавиллени не отобрался в Париж-2024 и наблюдал за победой Армана с трибун. При этом на самой Олимпиаде обставившие Рено молодые конкуренты остановились и вовсе на отметке в 5,70 на предварительной стадии.

Фото Global Look Press

Нужны сильные соперники

При всем восхищении Дюплантисом нельзя не отметить, что в целом шестовики не проявили себя. За психологическую отметку в шесть метров не перелетел никто. Для серебра хватило 5,95. Для бронзы — и вовсе 5,90.

Ставший вторым двукратный чемпион мира Сэм Кэндрикс из США (личный рекорд — 6,06) пропустил Олимпиаду в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Причем сняться ему пришлось уже после прибытия в Японию. Затем по разным причинам Сэм пропустил два ЧМ. Казалось бы потерялся, тем более, конкуренция у американцев приличная — за место на Играх приходиться драться почти на шестиметровых высотах. Но опытный Кэндрикс выгрыз путевку в Париж и сделал максимум — стал первым из «земных людей».

Дюплантиса же назвать таковым язык не поворачивается. Арман играючи взял 6,10 — оформив олимпийский титул и новый рекорд Игр. Все — с первой попытки. Уже в тот момент стало понятно, что с большой долей вероятности падет и мировой. 6,24 Мондо взял в апреле на соревнованиях в Китае.

При этом первые две попытки на самом деле получились не самыми уверенными: сначала швед задел планку коленом, потом — уже при приземлении — кончиками пальца. Скандинава пришлось даже перебинтовывать.

Дальше — как в кино. Последний шанс на рекорд, переполненный «Стад де Франс» в ожидании чуда. И Мондо не подвел. Девятый в карьере мировой рекорд — а ведь ему всего 24 года, поэтому трудно сказать на чем остановится уникальный атлет. Зайдет на 6,30? Главное чтобы хватило не сил — мотивации. Более часа Дюплантис прыгал в полном одиночестве. Появится ли спортсмен, который бросит вызов Арману? Смогут ли его рекорды в принципе когда-либо превзойти? Дюплантис пытается обмануть законы физики. Пока удается, но даже у него есть потолок. Или нет?..