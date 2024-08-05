Американцы проиграли комбинированную эстафету у мужчин впервые за историю Олимпиады! Но китайцев вновь обвиняют в допинге

Пань Чжаньлэ привел свою сборную к победе.

Плавательная программа на Олимпиаде-2024 в Париже завершилась женской 50-метровкой, стайерскими 1500 у мужчин и двумя комбинированными эстафетами. И если у женщин американки смогли подтвердить свой статус фаворитов и взять восьмое для страны золото в бассейне «Ла Дефенс Арены», то мужчины неожиданно уступили. Ранее каждый раз, с тех пор как этот вид появился в программе Игр, первое место было исключительно за парнями в звездно-полосатых плавках. Но тут американскую гегемонию прервал китаец Пань Чжаньлэ, едва ли не в одиночку дотащивший КНР до золота. Только вот вместо поздравлений и восхищения от всего мира — очередные разговоры про допинг.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м комбинированная

1. Китай — 3.27,46

2. США — 3.28,01

3. Франция — 3.28,38

Переписал в «медленном» бассейне свой же рекорд, но его не признают

В олимпийскую программу мужскую комбинированную эстафету 4 по 100 м добавили в 1960-м. Медали успели разыграть 16 раз, и каждый раз выигрывали американцы, когда участвовали (один пропуск был в Москве-80). У них могло быть суперпоколение с Майклом Фелпсом и Райаном Лохте, могли быть ветераны на закате их карьеры, еще не знавшая больших побед молодежь, все что угодно... Но они из раза в раз находили четверку дельфиниста, брасиста, кролиста и спиниста — и эта четверка выносила всех на Олимпиаде. Ровно до 4 августа 2024 года. В Париже на «Ла Дефенс Арене» великая серия сборной США прервалась. Во многом это стало возможно благодаря выдающемуся достижению китайца Пань Чжаньлэ. Олимпийский чемпион на сотне и мировой рекордсмен вновь доказал, что даже в «медленном» бассейне Парижа можно творить чудеса.

По сути, Чжаньлэ переписал собственный мировой рекорд, показав на своем отрезке умопомрачительные 45,92. У самого себя с личной дистанции Пань выиграл почти полсекунды — тогда для победы с мировым хватило всего 46,40. Впрочем, это не первый случай, когда в эстафетах удается проплыть быстрее, нежели в личных дистанциях. Ранее самой быстрой сотней считалась 46,06 Джейсона Лезака в Пекине-2008. Перформанс Лезака позволил Майклу Фелпсу уехать из Китая с восемью золотыми медалями, а сам Лезак долгое время спорил с FINA касательно статуса своего рекорда. Но в World Aquatics непреклонны, так что и новый рекорд Чжаньлэ так и останется неофициальным. Правда, так ли это важно, если он принес сборной Китая историческую медаль? Своему сопернику по кролевому этапу Пань привез 1,27. Итоговое преимущество китайцев — 0,55.

Китайские спортсмены празднуют победу. Фото Reuters

Пити призвал сдавших положительные допинг-тесты китайцев уйти из спорта

Плавательный мир успех сборной КНР в целом и Паня в частности разделил. Одни восхищаются эстафетной четверкой из Поднебесной, другие же намекают на якобы имеющую место допинговую составляющую их победы. Особенно возмущает присутствие в команде Цинь Хайяна. Элитный брасист, чемпион и рекордсмен мира, пловец года-2023 был в том самом списке из 23 китайских пловцов, попавшихся в 2021-м на триметазедине. Китайское антидопинговое агентство оправдало атлетов, сославшись на «зараженную пищу». Однако соперникам подобный расклад не понравился, и к китайским пловцам отношение в Париже явно не самое доброжелательное. Им могут не пожать руку, тренера — будто случайно облить водой или проигнорировать. Историческая победа китайцев в эстафете с Хайяном в составе вновь стала поводом для критики в адрес сборной этой страны, которую стал разгонять именитый британец Адам Пити. «Нет смысла побеждать, если вы побеждаете нечестно», — выдал он в интервью.

Сборная Великобритании стала в этой эстафете четвертой. Никаких имен Адам не называет, но с учетом того, что недавно стало известно о еще одних допинговым подозрениях в адрес Хайяна, с большой долей вероятности Пити говорит именно о нем. По данным СМИ, в 2017-м Цинь также сдал положительный допинг-тест, который и тогда удалось списать на загрязненную еду. «Если вы прикасаетесь к таким препаратам, знаете, что обманываете, вы не выигрываете, верно? Я думаю, что как честный человек вы должны уйти из спорта. Не хочу стричь всех под одну гребенку — это несправедливо. Но было как минимум два сомнительных случая атлета с сомнительным прошлым. И это невероятно разочаровывает», — продолжил британец. Он добавил, что до последнего старался не высказываться о допинговом скандале, поскольку верил в чистый спорт. Но теперь его доверие к построенной ВАДА системе окончательно подорвано.

Американские пловцы с серебром Олимпиады в эстафете. Фото Reuters

Американцы в последний день все-таки вырвали медальный зачет в плавании

Надо сказать, что сомнения насчет китайских пловцов добрались даже до россиян, которые вместо олимпийского Парижа выбрали этапы Кубка России в Екатеринбурге и Калининграде. Так, брасист Михаил Доринов заявил, что вопрос допинга у Цинь Хайяна — на его личной совести. После феерического прошлого сезона, когда китайцу не было равных, к олимпийскому он подошел не в лучших кондициях. В Фукуоке год назад он забрал и 50 м, и сотку и 200 м. В Париже стал лишь пятым на 200 метрах и седьмым на сотке. На 200 м Цинь проиграл самому себе образца прошлогоднего ЧМ больше четырех секунд. В общем плавательном зачете сборная КНР пятая — и то спасибо Пань Чжаньлэ, на которого именно сейчас снизошло вдохновение. Выиграли, несмотря на изначальный скепсис, американцы. Решающую восьмую золотую им принесла женская эстафетная четверка.

В отличие от мужчин, Лилли Кинг и компания нацию не подвели и забрали комбинированную с мировым рекордом. Австралийцы, несмотря на бодрый старт от Ариарны Титмус, с семью золотыми наградами — вторые. На третьем — французы, у которых четыре победы — и все на счету Леона Маршана. В эстафете он добавил к ним одну эстафетную бронзу. Следом за Францией идет Канада и ее три золотые медали — дело рук и ног 17-летней Саммер Макинтош. Дальше следуют с двумя первыми местами Китай, Италия, Венгрия и Швеция. Шведы должны благодарить за спортивное долголетие Сару Шестрем. Мало кто мог предположить, что ее лучший олимпийский результат будет на пятых по счету Играх в 30 лет. В этот раз она не стала размениваться на 200, экспериментировать (пусть и успешно) с баттерфляем и даже спиной. Сара нашла себя в кролевом спринте и забрала и 50 м, и сотню.