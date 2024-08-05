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Париж-2024

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Американцы проиграли комбинированную эстафету у мужчин впервые за историю Олимпиады! Но китайцев вновь обвиняют в допинге

Китайские пловцы выиграли золото в комбинированной эстафете на Олимпиаде
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призеры мужской эстафеты в плавании. Золото у сборной Китая, США — вторые, третье место заняла Франция.
Фото Reuters
Пань Чжаньлэ привел свою сборную к победе.

Плавательная программа на Олимпиаде-2024 в Париже завершилась женской 50-метровкой, стайерскими 1500 у мужчин и двумя комбинированными эстафетами. И если у женщин американки смогли подтвердить свой статус фаворитов и взять восьмое для страны золото в бассейне «Ла Дефенс Арены», то мужчины неожиданно уступили. Ранее каждый раз, с тех пор как этот вид появился в программе Игр, первое место было исключительно за парнями в звездно-полосатых плавках. Но тут американскую гегемонию прервал китаец Пань Чжаньлэ, едва ли не в одиночку дотащивший КНР до золота. Только вот вместо поздравлений и восхищения от всего мира — очередные разговоры про допинг.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м комбинированная
1. Китай — 3.27,46
2. США — 3.28,01
3. Франция — 3.28,38

Переписал в «медленном» бассейне свой же рекорд, но его не признают

В олимпийскую программу мужскую комбинированную эстафету 4 по 100 м добавили в 1960-м. Медали успели разыграть 16 раз, и каждый раз выигрывали американцы, когда участвовали (один пропуск был в Москве-80). У них могло быть суперпоколение с Майклом Фелпсом и Райаном Лохте, могли быть ветераны на закате их карьеры, еще не знавшая больших побед молодежь, все что угодно... Но они из раза в раз находили четверку дельфиниста, брасиста, кролиста и спиниста — и эта четверка выносила всех на Олимпиаде. Ровно до 4 августа 2024 года. В Париже на «Ла Дефенс Арене» великая серия сборной США прервалась. Во многом это стало возможно благодаря выдающемуся достижению китайца Пань Чжаньлэ. Олимпийский чемпион на сотне и мировой рекордсмен вновь доказал, что даже в «медленном» бассейне Парижа можно творить чудеса.

Пловцы Кайл Чалмерс, Пань Чжаньлэ и&nbsp;Давид Попович (слева направо). Китайский чемпион жалуется на недостойное поведение австралийца. Как это связано с допингом?

По сути, Чжаньлэ переписал собственный мировой рекорд, показав на своем отрезке умопомрачительные 45,92. У самого себя с личной дистанции Пань выиграл почти полсекунды — тогда для победы с мировым хватило всего 46,40. Впрочем, это не первый случай, когда в эстафетах удается проплыть быстрее, нежели в личных дистанциях. Ранее самой быстрой сотней считалась 46,06 Джейсона Лезака в Пекине-2008. Перформанс Лезака позволил Майклу Фелпсу уехать из Китая с восемью золотыми медалями, а сам Лезак долгое время спорил с FINA касательно статуса своего рекорда. Но в World Aquatics непреклонны, так что и новый рекорд Чжаньлэ так и останется неофициальным. Правда, так ли это важно, если он принес сборной Китая историческую медаль? Своему сопернику по кролевому этапу Пань привез 1,27. Итоговое преимущество китайцев — 0,55.

Китайские спортсмены празднуют победу.
Фото Reuters

Пити призвал сдавших положительные допинг-тесты китайцев уйти из спорта

Плавательный мир успех сборной КНР в целом и Паня в частности разделил. Одни восхищаются эстафетной четверкой из Поднебесной, другие же намекают на якобы имеющую место допинговую составляющую их победы. Особенно возмущает присутствие в команде Цинь Хайяна. Элитный брасист, чемпион и рекордсмен мира, пловец года-2023 был в том самом списке из 23 китайских пловцов, попавшихся в 2021-м на триметазедине. Китайское антидопинговое агентство оправдало атлетов, сославшись на «зараженную пищу». Однако соперникам подобный расклад не понравился, и к китайским пловцам отношение в Париже явно не самое доброжелательное. Им могут не пожать руку, тренера — будто случайно облить водой или проигнорировать. Историческая победа китайцев в эстафете с Хайяном в составе вновь стала поводом для критики в адрес сборной этой страны, которую стал разгонять именитый британец Адам Пити. «Нет смысла побеждать, если вы побеждаете нечестно», — выдал он в интервью.

Ван Шунь. Китайские пловцы жалуются на пренебрежение со стороны соперников. Ранее команду КНР обвиняли в массовом сокрытии допинга

Сборная Великобритании стала в этой эстафете четвертой. Никаких имен Адам не называет, но с учетом того, что недавно стало известно о еще одних допинговым подозрениях в адрес Хайяна, с большой долей вероятности Пити говорит именно о нем. По данным СМИ, в 2017-м Цинь также сдал положительный допинг-тест, который и тогда удалось списать на загрязненную еду. «Если вы прикасаетесь к таким препаратам, знаете, что обманываете, вы не выигрываете, верно? Я думаю, что как честный человек вы должны уйти из спорта. Не хочу стричь всех под одну гребенку — это несправедливо. Но было как минимум два сомнительных случая атлета с сомнительным прошлым. И это невероятно разочаровывает», — продолжил британец. Он добавил, что до последнего старался не высказываться о допинговом скандале, поскольку верил в чистый спорт. Но теперь его доверие к построенной ВАДА системе окончательно подорвано.

Американские пловцы с серебром Олимпиады в эстафете.
Фото Reuters

Американцы в последний день все-таки вырвали медальный зачет в плавании

Надо сказать, что сомнения насчет китайских пловцов добрались даже до россиян, которые вместо олимпийского Парижа выбрали этапы Кубка России в Екатеринбурге и Калининграде. Так, брасист Михаил Доринов заявил, что вопрос допинга у Цинь Хайяна — на его личной совести. После феерического прошлого сезона, когда китайцу не было равных, к олимпийскому он подошел не в лучших кондициях. В Фукуоке год назад он забрал и 50 м, и сотку и 200 м. В Париже стал лишь пятым на 200 метрах и седьмым на сотке. На 200 м Цинь проиграл самому себе образца прошлогоднего ЧМ больше четырех секунд. В общем плавательном зачете сборная КНР пятая — и то спасибо Пань Чжаньлэ, на которого именно сейчас снизошло вдохновение. Выиграли, несмотря на изначальный скепсис, американцы. Решающую восьмую золотую им принесла женская эстафетная четверка.

Кэти Ледеки. Ледеки догнала по золоту советскую гимнастку Латынину. Кэти — третья спортсменка в истории Олимпиад по числу наград — 14

В отличие от мужчин, Лилли Кинг и компания нацию не подвели и забрали комбинированную с мировым рекордом. Австралийцы, несмотря на бодрый старт от Ариарны Титмус, с семью золотыми наградами — вторые. На третьем — французы, у которых четыре победы — и все на счету Леона Маршана. В эстафете он добавил к ним одну эстафетную бронзу. Следом за Францией идет Канада и ее три золотые медали — дело рук и ног 17-летней Саммер Макинтош. Дальше следуют с двумя первыми местами Китай, Италия, Венгрия и Швеция. Шведы должны благодарить за спортивное долголетие Сару Шестрем. Мало кто мог предположить, что ее лучший олимпийский результат будет на пятых по счету Играх в 30 лет. В этот раз она не стала размениваться на 200, экспериментировать (пусть и успешно) с баттерфляем и даже спиной. Сара нашла себя в кролевом спринте и забрала и 50 м, и сотню.

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