Российский ватерполист рвется к золоту Олимпиады со сборной Хорватии. У нее есть все шансы

До 2021 года Константин Харьков выступал за нашу национальную команду, но сменил спортивное гражданство.

Хорватия, действующий чемпион мира по водному поло, уступила США в заключительном матче группового этапа на олимпийском турнире (11:14). В четвертьфинал балканцы точно выйдут, но получат сильного соперника, что осложняет поход за золотом. И в нем есть русский след: один из лидеров «клетчатых» — Константин Харьков, который до 2021 года выступал за Россию.

Наша мужская команда по водному поло на стыке 1990-х и 2000-х была одной из сильнейших на планете: медали чемпионатов мира, серебро в Сиднее-2000 и бронза в Афинах-2004. Затем случился затяжной спад — даже квалифицироваться на Олимпиаду не удавалось ни разу. Ближе всего к этой цели россияне оказались в отборе на Игры в Токио, но по пенальти уступили... Хорватии.

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Тогда Харьков и решил сменить гражданство — в этой стране он к тому моменту жил уже несколько лет и выступал за местный клуб.

— Хочется бороться за медали во всех соревнованиях, включая Олимпиаду, — объяснял свое решение Константин в интервью «СЭ». — Хорватия — одна из топовых сборных, постоянно входит в топ-4 на всех больших турнирах.

Харьков отбыл годичный карантин и уже на первом крупном турнире — ЧЕ-2022 — внес весомый вклад в победу «клетчатых». Затем в начале этого года последовал триумф на чемпионате мира в Дохе, и вот, долгожданные Олимпийские игры. Можно сказать, сбывшаяся мечта, ради которой все и затевалось.

— Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпиаду, — сказал Харьков. — Эта задача действительно выполнена. Теперь появилась следующая — нужно стремиться к наилучшему результату. Поражение от США усложняет эту задачу, предстоит встреча с испанцами, одними из фаворитов турнира. Посмотрим, не хочу ничего загадывать, чтобы не сглазить.

— В новую сборную быстро влились тогда, три года назад?

— Благодаря команде и тренерскому составу это вообще не стоило мне никакого труда. В Хорватии я уже около восьми лет, поэтому и обжился, и обвыкся там. Практически выучил язык — не скажу, что знаю в совершенстве, но процентов 80 понимаю.

— Если попробовать описать Хорватию в трех словах. Что это будут за эпитеты?

— Спорт, море и вкусная еда.

— А в России давно бывали?

— Стараюсь приезжать каждое лето — в зависимости от графика. Конечно, получается не так часто, как хотелось, — расписание очень сложное, особенно в этом году. Но надеюсь, что обязательно доеду.

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— Скучаете?

— По близким людям — конечно. По родителям, по друзьям. К счастью, сейчас есть много способов общаться по телефону, по видеосвязи.

— Не возникало мысли перевезти на Балканы семью?

— Отец работает, мама тоже. Сестра учится. Так что пока я в Хорватии один.

— Не тяжело?

— Привычно. Уже давно уже один живу — лет с 13-14 был в спортивном интернате в Чехове, потом в Хорватии.

— Чехов недалеко от Москвы, туда мама может доехать.

— Мама и в Сплит ко мне может прилететь. Стараюсь и такое организовывать.